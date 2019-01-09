CHP’li Efeler Belediye Başkanı Özakcan partisinden istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmeyen CHP’li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan partisinden istifa etti. Başkan Özakcan’ın istifa dilekçesini noter aracılığıyla il yönetimine gönderdi. 2014 yerel seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen Özakcan’ın CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenilirken, ilerleyen süreçte ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağı ifade edildi.