CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutarsız ve asılsız iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Özel'in Çapa Spor Kulübü adına yapmış olduğu açıklamaların asılsızlığını kulüp başkanları ortaya çıkarttı. Üyeler ve başkanlar CHP'li Özel'i kınadı.

Özel ayrıca parti meclisi konuşmasında Fatih Belediyesi'ni hedef aldı. Özel'in iddialarına göre AK Parti'li Fatih Belediyesi ilçedeki spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapmıştı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, konu hakkında 24 TV'ye bağlanarak Özel'e tepki gösterdi.

Çapa Spor Kulübü 1948 yılından beri aynı yerde olduğunu belirten Turan, "Çapa Çapa Spor Kulübü Fatihli gençlere hizmet eden bir spor kulübü. Buna bir yer tahsis etmişiz. Bunu da efendim bu işte yolsuzluk burada peşkeş çekildi bilmem ne demeyi de kamuoyu vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Başkan Turan, şu ifadeleri kullandı:

Yandaş diye hedef gösterdikleri yer 1948'den beri ayakta kalmaya çalışan ve binlerce gencin yetişmesine vesile olan Çapa Spor Kulübü. Bu şehrin bir değeri.

Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir.

Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk, bu şehrin evlatları için elini taşın altına koyan kim varsa destek verdik. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.

Çapa Spor Kulübü Başkanı Semih Çalkaya da Özel'e tepki göstererek, "Hem tesis açısından hem malzeme açısından biliyorsunuz Fatih tarihi bir yarımada burada çok tesis yok ama yeni tesisler kazandıran ve bize malzeme veren Sayın Fatih Belediye Başkanımız Mehmet Ergün Turan'ı bizim üzerimizden yolsuzlukla suçlanması bizi çok derinden üzmüştür. Biz bu konuda CHP Genel Başkanı'nı kınıyoruz. Ayrıyeten bizden bir an önce özür dilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.