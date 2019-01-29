Başkan Uysal: Antartika Bilim Kampı, diğer bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek “3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi” için yola çıkan 17’si Türk, 8’i yabancı toplam 25 kişilik ekip, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlandı. Uğurlama törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Antartika’ya gidecek ekibin aile üyeleri katıldı. Başkan Uysal ve Vali Yerlikaya, Antartika ekibinde bulunanları tek tek uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledi.

UYSAL: “BİLİM EKİBİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Başkan Uysal uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Antartika’da yapılacak çalışmaların diğer bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olacağını söyledi. Bilim insanlarının -20 dereceyi bulan şartlarda çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Uysal, “Bu ekibin orada araştırma yapmasının sırrı burada. Yani yaz aylarında bile o buz kütlesinde hava şartları -15, -20 derecelerin altında oluyor. Bilim insanları bu ortamda çok önemli araştırmalar yapacak. Onun için inşallah kazasız belasız gidip gelirler” diye konuştu.

Bilimsel çalışmaların önemine de değinen Uysal, “Bu bilimsel çalışma Antartika’da yapılacak ama inanıyorum ki ülkemizdeki diğer bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olacak. Hocalarımıza giden ekibe başarılar diliyorum. İnşallah onları yine burada coşkulu bir şekilde karşılamak için bekleyeceğiz” dedi.

YERLİKAYA: “KALICI ÜS İÇİN ÖNCÜ ÇALIŞMA OLACAK”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Bayrağımız Antartika’da bilim uğruna dalgalanacak. Antartika’da yaşayan yerli yok ama orada 100 bilimsel araştırma yapan kalıcı ülke üsleri var. Bizim arkadaşlarımız, uzun yıllar oradaki kalıcı üslere misafir olarak katılıp bilimsel çalışmalarını yaptılar. 3 yıldan beri ekibimiz oraya gidip 30-40 gün geçici üs kurup bu çalışmalarını yüz akıyla yapıp geri dönüyor. İnşallah bu yılki çalışma kalıcı üs kurulmasına öncü olan bir çalışma olacak. Temennimiz sıhhatle gidip afiyetle dönmeleri” ifadelerini kullandı.

25 KİŞİLİK EKİP 30 GÜN PEK ÇOK ALANDA ÇALIŞMA YAPACAK

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcı 30 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapacak. Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarının yanı sıra sefere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer ve Anadolu Ajansı’ndan bir ekip de katılıyor.

METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU KURULACAK

Geçici Bilim Üssü oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği sefer kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilim Kampı kurulacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci" statüsünde bulunan Türkiye, bu seferle "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kıtaya 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.

MİLLİ SPORCU ŞAHİKA ERCÜMEN, BUZLU SULARA DALACAK

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetiyle "beyaz kıta"ya gidecek. Ercümen, sefer kapsamında Antarktika'nın buzlu sularında dalış gerçekleştirecek