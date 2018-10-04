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Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti

Başkan Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Fuad Masum'dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

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