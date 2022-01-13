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Başkanı Erdoğan, Benjamin Pinto'ya taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:49
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Benjamin Pinto'ya başsağlığı dileyen Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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