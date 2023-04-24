Başkanı olduğu kurumun parasını FETÖ'nün bankasına aktardı! CHP'den aday gösterildi

Yaşanan peş peşe krizler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini ilan ettirmeyi başardığı Yedili Masa'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti listelerinden milletvekili aday olan bir takım isimlerin devletin içerisine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan yakın bağlantıları 14 Mayıs seçimlerinde çıkacak olan sonucun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Aylarca peş peşe toplantılar yapılmasına karşın son toplantıda yaşanan krizlerin ardından aday olarak duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a en büyük destek yurtdışındaki firari FETÖ'cülerden ve terör örgütü PKK'nın elebaşlarından geliyor.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de oturduğu masanın terör örgütlerini hedef alan hiçbir seçim vaadi bulunmazken, aksine KHK ile görevden uzaklaştırılan FETÖ'cülerin görevlerine geri iade edileceği ve terörle mücadele yasasının yumuşatılacağı konuşuluyor.

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI ADAY OLDU



Seçim beyannamelerinde FETÖ ile mücadelenin esamesi okunmayan Yedili Masa'daki partilerin FETÖ bağlantılı vekil adaylarından birisi de FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu.

YTSO Başkanlığı'ndan aday adaylığı için istifa eden Becan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'da birinci sıra adayı olarak gösterildi.

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Becan, Başkan Yardımcıları Muhammet Sarıoğlu ve Hakan Gençer ile aralarında eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini bulunduğu beş kişi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 10 Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Becan, adli kontrolle serbest bırakılmış, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı.

Mahkeme CMK'nun 231/5 maddesini uygulayarak Becan'ı 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Hükmün açıklamasının geri bırakması dolayısıyla hapis yatmaktan kurtulan Becan, üç dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.

GÜLEN'İN ÇAĞRISI SONRASI ODANIN PARASINI BANK ASYA'YA YATIRDI



FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan'ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ'nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 10 Mart 2014 tarihinde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin lirayı 32 gün, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle aynı bankaya yatırılıp bir gün sonra çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.

FETÖ SORUSUNA KIZDI



Öte yandan gazeteci yazar Hakan Korkmaz, revizyongazetesi.com'da yayınlanan 13 Nisan 2023 tarihli yazısında, CHP'nin adayı Tahsin Becan ile arasında geçen bir konuşmayı paylaştı.

Becan'ı, Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat ile yaptığı programa davet ettiğini anlatan Korkmaz, program öncesi Tahsin Becan'a hakkındaki FETÖ davasını sorduğunu, Becan'ın ise bu soruya kızarak cevap vermeyi reddettiğini anlattı.

Korkmaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle;

"Bakın sonra biz Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat'la yaptığımız programa Tahsin Becan'ı konuk aldık. Programın anonsunu sosyal medyada duyurunca bazı yorumlar yazıldı hatta Hakan Suiçmez 'FETÖ davası ne oldu onu da sorun' şeklinde bir yorum yazdı. Program öncesi Tahsin Becan'la oturuyoruz. Dedim ki; Sayın başkan, bu FETÖ davası ne oldu bununla ilgili, bu soruyu sormamızla ilgili kamuoyunda beklentiler var. Hakan Suiçmez de yazmış zaten. Ben bu konunun sizin canınızı sıktığını gayet iyi biliyorum ama gelin bu soruyu size soralım, sizde cevap verin kurtulun. İnanın böylesi daha iyi olur sizin içinde, bir daha bu konu önünüze gelmez.

" 'TAMAM BAŞKAN SORMAYIZ' DEDİK"



Evet Tahsin Becan önce Hakan Suiçmez'e biraz kızdı ve sonra benim bu önerimi kesin bir dille reddetti ki Ayhan Polat'ta şahittir buna. Öyle ki; Tahsin Becan 'Hani bu soruyu soracaksanız ben gidiyorum'a işi getirince 'Tamam başkan sormayız' dedik mecburen yani ve programı yaptık."