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Başkasının yerine KPSS'ye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da, para karşılığı başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavına para karşılığında başka kişilerin yerine girdiği tespit edilen ve "joker" diye tabir edilen 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli tutuklandı.

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