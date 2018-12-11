Başkasının yerine sınava giren 24 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da, para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlarda, para karşılığında, sahte kimlik düzenleyerek başkasının yerine sınava giren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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