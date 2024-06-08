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Güncel

Başkent sağanak yağışa teslim! Metro ve alt geçitleri su bastı, trafik durma noktasına geldi

Ankara'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 16:06 - Güncelleme:
Başkent sağanak yağışa teslim! Metro ve alt geçitleri su bastı, trafik durma noktasına geldi
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Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

ANKARA'DA GÖLE DÖNEN SOKAK ÇOCUKLARIN OYUN ALANI HALİNE GELDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde etkili sağanak ile adeta göle dönen sokaklar çocukların oyun alanı haline geldi.

Ankara sağanak yağışa teslim oldu

Ankara'da dün etkili olan yağmurun ardından kısa süre içerisinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Yağışın etkisini arttırdığı bölgelerde işyeri ve evi su basan yollarda da araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde ise yağışın etkisi birçok cadde ve sokakta etkisini gösterdi. Etkili sağanak ile adeta göle dönen sokaklar çocukların oyun alanı haline geldi. Çocukların suyla dolmuş sokakta eğlendiği anlar ise vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

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