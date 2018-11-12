Başkent trafiğini rahatlatacak çalışmalarda sona yaklaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, aralık ayında açılması planlanan Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarını açılış tarihinden önce bitireceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Tuna, Başkent trafiğini rahatlatmak ve aralık ayında açılması planlanan Bilkent Şehir Hastanesine rahat ulaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kavşak ve yol yapım çalışmalarını denetledi.

Yeni kavşak ve yolların şehir trafiğini her geçen gün biraz daha rahatlayacağını belirten Tuna, "Başkentlilere söz verdiğimiz tarihlerde, söz verdiğimiz şekilde, söz verdiğimiz yerlerde yol ve kavşak çalışmalarını bir bir tamamlıyoruz. Akköprü, Samsun Yolu Telekom önü ve Kepekli kavşaklarını bitirmiştik. Şimdi bunlara ODTÜ Teknokent Kavşağı’nı da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuna, bağlantılarla birlikte 29 köprü ve kavşağın yer alacağı şehir hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının da etap etap tamamlanacağı vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının maliyeti 800 milyon lirayı bulacak. Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce bölgedeki yolları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hastanenin açılmasıyla günlük 100 bin kişi ve 30 bine yakın aracın buraya gelmesi hesaplanıyor. Bu yükü kaldıracak çok kanallı yol projemizin çalışmalarına son sürat devam ediyoruz."