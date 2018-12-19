Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E-Kent iş birliğinde, Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki törende, toplu ulaşımın daha kolay ve kullanışlı hale gelmesi için bir yeniliği daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Misafirlerimizin AnkaraKart'ı temin edeceği yeri aramaya uğraşmaması için cebindeki kredi veya bankamatik kartla tek binişlik ücret olan 3 lira karşılığında ulaşım hizmetini sağlamış olacağız." diyen Tuna, temassız kredi ve ATM kartlarının uygulamasının tüm ulaşım hatlarında geçerli olacağını kaydetti.

Uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını vurgulayan Tuna, "Bu uygulama dünyada bazı önemli büyük şehirlerde devam ediyor. Biz de Ankara'da ilk defa gerçekleştirerek vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşımlarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Akıllı şehirler"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da şehir yaşamının en önemli unsurlarından birinin toplu taşıma olduğunu dile getirdi.

Çağlayan, vatandaşların yetersiz bakiye sorununa çözüm bulunması konusunda, kendilerine talepte bulunduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Şikago, St. Petersburg gibi çok az sayıda şehirde yapılmış durumda. Ankara tüm dünyaya örnek olacak bu uygulamayı açıyor. Tüm Ankaralılar ceplerindeki kartlarını kullanarak toplu taşımadan faydalanmaya başlayacaklar."

Uygulamanın, dünyaya örnek bir gelişme olduğunun altını çizen Çağlayan, yenilikçi uygulamayı başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise projenin çok önemli olduğunu ve bunun yakın gelecekte tüm şehirlerde uygulamaya başlanmasını temenni ettiklerini söyledi.