Başkente mevsimin ilk karı düştü

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 06:36 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 06:36

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.