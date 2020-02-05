İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9853
  • EURO
    6,6059
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
Güncel

Başkentte 5 katlı binada yangın

Başkentte, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA05.02.2020  07:15 - Güncelleme: 05.02.2020  07:15

İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol sokaktaki Tatlıbal Apartmanı'nda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede yaşayan aile dumandan etkilenen çocuklarını dışarıya çıkarırken, yangını fark eden apartman sakinleri de komşularını uyandırarak haber verdi.

Apartmandan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen bina sakinlerinin tedavileri 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

5 katlı apartmanın birinci katındaki yangın nedeniyle dairede ve binada maddi hasar oluştu.

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtıc

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'
'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli
Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız
BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.