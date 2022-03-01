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Başkent'te 7 farklı hırsızlık suçundan 15 kişi yakalandı

Başkent'te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 7 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

İHA1 Mart 2022 Salı 12:48 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:48
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Mamak'taki bir mezarlıktan 3 adet demir kapı çaldığı tespit edilen A.Ş., İ.D. ve A.Ç. yakalandı. Etimesgut'ta bir vatandaşa ait 2 adet pulluğu çaldığı belirlenen bir şahısta JASAT ekiplerince yakalandı. Ekipler, Etimesgut'ta H.Y. isimli şahsın O.Y.'ye ait 2 adet pulluğu çalmasının ardından harekete geçip şahsı yakalarken, Etimesgut'taki büfeden hırsızlık yapan 4 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Sincan'da 104 adet plastik kasa, birer adet buzdolabı, elektrikli ısıtıcı, vantilatör ve bin metrelik sulama hortumu çalan A.K. de yine JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gölbaşı'nda T.A.'nın evinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli de suçüstü yapılarak yakalandı. Çamlıdere, Kızılcahamam ve Çubuk ilçesinde farklı tarihlerde evden hırsızlık, haberleşme ve enerji nakli hattı kablo hırsızlığı olayların şüphelileri, B.Ç., E.B. ve K.A. yakalanarak haklarında adli işleme başlatıldığı belirtildi.

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