Başkent'te anaokulunda dehşet anları! Çocukların gözü önünde gerçekleşti

Ankara'nın Balgat semtinde özel bir anaokulunda bir öğretmen, anaokulunun ortaklarından birinin eşi tarafından sınıfta çocukların gözü önünde dövüldü. Çocuklar korku dolu gözlerle sınıftan kaçarken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Okulun üç ortağı arasında yaşanan kavganın ardından taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı oldu. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.