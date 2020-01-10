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Güncel

Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AA10.01.2020  07:43 - Güncelleme: 10.01.2020  07:43

Edinilen bilgilere göre, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Harun Kuyucu yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araçtan ateş açıldı. Olayın ardından söz konusu araç olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, açılan ateş sonucu Harun Kuyucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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