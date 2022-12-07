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Başkentte asayiş uygulaması: 375'i tutuklandı

Başkentteki asayiş uygulamalarında 1928 şüpheli yakalandı, zanlılardan 375'i tutuklandı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Başkentte asayiş uygulaması: 375'i tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 10 Kasım-24 Kasım arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 561 bin 351 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması sonucu 1928 kişi yakalandı. Şüphelilerden 375'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 187 bin 648 araç kontrol edilirken 8 çalıntı araç bulundu. Uygulamalarda 115 motosiklet ve 41 modifiyeli araca 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 229 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 69 ruhsatsız tabanca, 1010 fişek, 39 kurusıkı tabanca, 23 belgesiz av tüfeği ile 126 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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