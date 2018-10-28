Ankara'da, 4 bin 637 polisle 'Güven Huzur' operasyonu yapıldı

Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, Ankara'da da denetimler yapıldı.

Denetimlere, Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 71 ekipte görevli 4 bin 637 polis katıldı, bir polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Uygulama çerçevesinde, kontrol edilen 29 bin 52 kişiden, aralarında çeşitli suçlardan aranan 104 zanlının bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

Kontrollerde 27 araç trafikten men edilirken, 110 kişi, 248 araç ve 43 iş yerine çeşitli konularda toplam 190 bin 571 lira adli ve idari para cezası uygulandı.

Uygulamada ayrıca 8 tabanca, 76 mermi ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.