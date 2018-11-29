Ankara'da bir alışveriş merkezinin en üst katında yangın çıktı
Ankara'da bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın nedeniyle, içeridekiler tahliye edildi.
- AA
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi'ndeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında AVM içerisindekiler tahliye edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
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