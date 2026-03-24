Başkentte bariyer ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi'nde G.Ö. idaresindeki 06 FG 2681 plakalı otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü G.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.