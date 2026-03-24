  • Başkentte bariyer ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Başkentte bariyer ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Başkentte yol ayrımındaki bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA24 Mart 2026 Salı 06:40
Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi'nde G.Ö. idaresindeki 06 FG 2681 plakalı otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü G.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

