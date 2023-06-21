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Başkentte bilindik manzara! Vatandaşlardan tepki yağıyor: Ne çektin be Ankara...

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası caddeleri, alt geçitleri ve dükkanları yine su bastı. Vatandaşlar meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli önlemleri almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, 'Ne çektin be Ankara…' diyerek isyan etti.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Başkentte bilindik manzara! Vatandaşlardan tepki yağıyor: Ne çektin be Ankara...
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Ankara'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

ANKARA'DA MANZARA AYNI: SEL BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi." dedi.

Karşı şeritteki bir başka aracın da suda mahsur kaldığını belirten Boztuğ, çalışmayan araçlar için çekici beklediklerini ifade etti.

ÇANKAYA'DA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadaki tepkiler ise şöyleydi:

"Ne çektin be Ankara..."

"Gerçekten bıktık usandık..."

"Nerede hizmet, nerede altyapı..."

"İşte Mansur Yavaş'ın eseri!"

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