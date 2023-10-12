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Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyon:10 gözaltı

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyon:10 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu 11 yabancı uyruklu kişiye yönelik Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 Irak ve 2 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunmayan Iraklı bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalananların Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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