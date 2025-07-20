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Başkent'te facia: Aidat kavgası can aldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartman yöneticisi, komşusunun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 00:24 - Güncelleme:
Başkent'te facia: Aidat kavgası can aldı
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Çavuş Apartmanı'nda yönetici olan M.D. ile apartman sakini S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, apartman yöneticisi M.D'ye bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede M.D'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, S.D. ise gözaltına alındı.

Apartman sakinleri ve yöneticinin yakınları, M.D'nin aidatlarını ödememesi nedeniyle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğunu, tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

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