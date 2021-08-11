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Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:10 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:11
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Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Emirhan Yalçın, sağlık ekiplerince ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, yabancı uyruklu şüpheli Y.A. kısa sürede yakalandı.

Bu arada olayı protesto eden mahalleli, bölgeye gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve emniyet yetkilileri ile görüştükten sonra dağıldı.

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