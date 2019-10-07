Başkentte iş yerinde korkutan yangını

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1534'üncü Sokak'ta bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.