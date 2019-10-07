Başkentte iş yerinde korkutan yangını
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
- AA
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1534'üncü Sokak'ta bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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