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Başkentte ''joker'' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Bul karayı al parayı' oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce dolandırıcılık yapan bir gruba yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, "Bul karayı al parayı" oynatan 10 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

- ARALARINDA GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR
 

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Beşerli 2 grup şeklinde çalıştıkları ve her gün farklı bir yerde tezgah açtıkları belirlenen grupta "iknacı" denilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Bu sırada "oyuncu" adı verilen şüpheli dışardan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve mağduru özendiriyor.

Bu sırada kağıtları dağıtan kişi oyunu oynayan vatandaştan "Joker" resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyor. "Joker" resimli kağıdı tezgaha atmış gibi yaparak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha bırakarak mağdurun yanlış kağıdı takip etmesi ve oyunu kaybetmesi sağlanıyor.

Daha sonra "uğurlayıcı" denilen şüpheli devreye girip "Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz." diyerek vatandaşı tehdit ediyor.

Gruptaki son kişi ise polisi gözetliyor.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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