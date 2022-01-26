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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:30
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 17-23 Ocak'ta sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, 20 milyon 230 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 72 bin 200 dolu makaron, 53 bin 124 tıbbi ilaç, 4 bin 943 cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 elektronik veya muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 puro, 99 litre sahte alkollü içki, 31 kilogram tütün, 18 sahte bandrol, 7 alkol aroması ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 zanlı gözaltına alındı.

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