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Başkent'te metroyu durduran intihar

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar olayının ardından metro seferleri durduruldu.

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Olay, saat 09.45 sularında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.
 
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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