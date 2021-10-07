Başkentte narkotik operasyonu: 10 gözaltı

DHA 7 Ekim 2021 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:24

İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 20 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında; çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir araçta 15 gram esrar, Güdül ilçesi Özkoy Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan aracın sürücüsü üzerinde 9 gram esrar, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 77 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 gram esrar, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde ihbar üzerine durudurlan araçta 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, Şereflikoçhisar ilçesi Niğde otoyolunda yol kenarında bekleyen yolcu otobüsünün bir yolcusu üzerinde 9 gram metamfetamin ve Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 2 adet de aparat ele geçirildi.

Toplam 6 olayda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.