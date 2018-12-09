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Başkentte silahlı saldırı: 4 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
 
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
 
Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.
 
Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
 
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

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