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Başkentte son bir yılda aranan 17 bin 691 kişi yakalandı

Başkentte son bir yıl içinde düzenlenen 26 operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 bin 691 kişi yakalandı.

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 AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla kamu düzeninin korunması, kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 26 planlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 17 bin 691 kişi yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ateşli silah, mühimmat, kesici, delici alet ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu kişilerden 6 bin 22'si çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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