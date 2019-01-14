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Başkentte su faturalarına yüzde 30 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, tüm abonelerin su ücretlerinde 21 Ocak'tan itibaren yüzde 30 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna imzasıyla verilen ve su ücretlerinde indirime gidilmesini öngören teklifi ele alındı.

Tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30'luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

"Gerede suyunun yakın zamanda Ankara'da musluklardan akacak olması" ve "Kesikköprü'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşecek olması" kararın gerekçeleri olarak sunuldu. Toplantıda, son dönemlerde artan yağışlarla barajlardaki su rezervlerinin de yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, su faturalarının TEFE veya ÜFE artış oranına göre ayarlanması uygulamasına da son verildi.

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