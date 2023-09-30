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Başkentte suç örgütüne operasyon: 19 tutuklama

Ankara'daki suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Başkentte suç örgütüne operasyon: 19 tutuklama
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Başkentte, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 19 oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla firari örgüt üyeleri Umutcan Y. ve S.S.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kişilerin örgütün kontrolünde bulunan mekanlarda ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, talimatla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan Y. tutuklandı. S.S.Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

  • suç örgütü
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  • tutuklama

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