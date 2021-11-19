Başkentte tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

DHA 19 Kasım 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 15:36

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı'nda M.G., A.O.K., A.C., M.D.'nin 8 Kasım'da; H.S., Z.K., A.Ç.'nin ise dün tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalanırken, çeşitli dönemlere ait 7 bin 100 sikke, 1 dedektör, 2 çekiç, 1 manivela demiri ve 2 keski demiri ele geçirildi. Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarmanın Çankaya ilçesinde gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise Ş.Ö. ve A.Ş., uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 127 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.