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Başkentte tarihi eser operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olduğu belirlenen 107 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 09:17 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 09:17
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö'nün, Keçiören Sancaktepe Mahallesi'nde, elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, H.Ö. gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 56 sikke, 35 muhtelif obje, 12 yüzük, 2 metal ok ucu, 2 adet cam gözyaşı şişe olmak üzere 107 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği bildirildi.

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