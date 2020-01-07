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Güncel

Başkentte vahşet! Bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AA07.01.2020  15:28 - Güncelleme: 07.01.2020  15:28

Plevne Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen Ali K. ile Füsun A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K, Fusun A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Alkollü olduğu iddia edilen Ali K, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Füsun A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Füsun A'nın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ali K'nın, 5 yıldır birlikte olduğu Füsun A. ile arasındaki ilişkiden dolayı eşinden boşandığı öne sürüldü.

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