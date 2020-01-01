Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai

AA 01.01.2020 00:00 - Güncelleme: 01.01.2020 00:00

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların ve görev başında olanların yeni yılını kutladı.





Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında binlerce personelin görevlendirildiğini bildiren Tandoğan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinde, sahadaki ekiplere anında yardımcı olabilmek, meydana gelen ya da gelebilecek olaylara çözüm bulabilmek için çalıştıklarını söyledi.





Hakan Tandoğan, plaka tanıma ve araç takip sistemlerinin de aktif şekilde kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:





"Yılbaşı gecesi dediğiniz zaman ister istemez insanların toplu olarak belli yerlerde biriktiğini görüyoruz. Ankara'da kutlamalar ve etkinlikler genelde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunus Caddesi, Bestekar, Büklüm sokakları, Kuğulu Kavşağı, Alacaatlı ve Bahçelievler tarafında oluyor. Vatandaşların yoğun olduğu yerler daha çok dikkatimizi çekiyor."





"Çözünürlüğü ve seçiciliği yüksek kameralar kullanıyoruz"





Bu bölgelerde olayların toplumsal bir eyleme dönüşmemesi için kısa zamanda müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Tandoğan, şöyle devam etti:





"Merkezdeki kameralarımız vatandaşların evlerinde kullandığı cinsten kameralar değil. Burada çözünürlüğü çok yüksek, çok uzak mesafelerden seçicilik yapacak tarzda kameralar kullanıyoruz. Buradaki ekranlar bile vatandaşımızın evinde kullandığı tarzda ekranlar değil. Onların bile özellikleri farklı. Son teknolojiyle yürümeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız."





"2 bin 114 çağrı aldık"





112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürü Funda Darıcı da merkezde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ve yılbaşı gecesinde olağanüstü bir durumda personel sayısını artırılabileceklerini dile getirdi.





Darıcı, kış mevsimi olması dolayısıyla trafik kazalarına ilişkin çok çağrı geldiğine işaret ederek, "Gecenin ilerleyen saatlerinde gürültü ve kavgaya karışan vatandaşlar dolayısıyla çağrı alabiliriz. Eğlence merkezlerine giden vatandaşlarımızın orada yaşadığı sıkıntılar, hesap öderken yaşadıkları sıkıntılarla ilgili çağrılar da alabiliyoruz. Tabii bu tarz çağrıları emniyet birimimize aktarıyoruz. Şu an için şehrimizde herhangi bir sıkıntı görülmüyor." dedi.





23 bin 414 kolluk kuvveti görevlendirildi





Başkentte güvenlik önlemleri kapsamında il genelinde 17 bin 869'u polis, 5 bin 545'i jandarma olmak üzere, 23 bin 414 kolluk kuvveti görevlendirildi.





15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi ve Bestekar Sokak başta olmak üzere. vatandaşların kutlamalar için bir araya geleceği alanlara çıkan bazı yollar belediyeye ait hafriyat kamyonlarıyla trafiğe kapatıldı.





Polis ekipleri, kutlamaların gerçekleştirileceği alanlarda dedektör köpeklerin de yardımıyla patlayıcı madde araması yaptı. Vatandaşlar, söz konusu alanlara kurulan güvenlik kontrol noktalarından üst araması yapıldıktan sonra alındı.





Güven timlerinin sivil kıyafetlerle görev yaptığı kutlama alanlarında eğitimli köpeklerle devriye görevi yerine getirildi.





Kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubelerine bağlı ekipler de hazır bulunduruldu.





Trafik denetimleri artırıldı





Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, evraklarını kontrol ettikleri sürücüleri alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.





Öte yandan, umuma açık eğlence mekanları, metro istasyonları, tren garı ve Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) özel güvenlik görevlilerine ilave olarak görevlendirilen polisler de gece boyunca hizmet verecek.