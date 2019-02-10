Başkentte zorla çalıştırılmak istenilen 66 kadın kurtarıldı

İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde tehdit ve şantajla çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı.

KADINLAR, GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı. Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı. Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.