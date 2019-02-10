İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte zorla çalıştırılmak istenilen 66 kadın kurtarıldı

İş vaadiyle Türkiye'ye getirilerek gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili olarak 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde tehdit ve şantajla çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı.
 
KADINLAR, GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
 
Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı. Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı. Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son hazırlıklar tamamlandı

Son hazırlıklar tamamlandı

Fiyatta fırsatçılık yapanlara operasyon

Fiyatta fırsatçılık yapanlara operasyon

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye-Rusya 'Bilim' paylaşımına hazırlanıyor

Türkiye-Rusya 'Bilim' paylaşımına hazırlanıyor

Gürültücü komşuya ceza! Yargıtay'dan emsal karar

Gürültücü komşuya ceza! Yargıtay'dan emsal karar

Milyonları ilgilendiren 'kredi imkanı' resmen yürürlükte

Milyonları ilgilendiren 'kredi imkanı' resmen yürürlükte

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA