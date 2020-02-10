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Başkent'teki İdlib toplantısı sona erdi! 'Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek'

İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

10.02.2020  23:23 - Güncelleme: 10.02.2020  23:51

CNNTürk'ün haberine göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

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