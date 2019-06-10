26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7808
  • 6,5439
  • 246.611
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentteki sağanak yağış hayatı felç etti

Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 araç kullanılamaz hale geldi. Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, 'Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkentte dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
 
Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.
 
Park halindeki yaklaşık 40 aracın yağmur suyu içinde kalması nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Atalay, "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı içeride yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var." diye konuştu.
 
Atalay, belediye ekiplerinin dün yaşanan su baskınına müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, su tahliyesini kendilerinin yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.
 
Olay nedeniyle uğradıkları maddi zararın afet kapsamında giderilmesini talep ettiklerini dile getiren Atalay, hasar tespiti için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'deki programa suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'deki programa suç duyurusu

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

F-35 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu

F-35 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu

12 saat sonra sağ bulundu, eve geldiğinde babasının ölümüyle yıkıldı

12 saat sonra sağ bulundu, eve geldiğinde babasının ölümüyle yıkıldı

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Bahçeli'den İzlanda’daki skandallara tepki

Bahçeli'den İzlanda’daki skandallara tepki
 

POPÜLER HABERLER

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

Yerli uydumuz kardeş ülkeyi uzaydan görüntüledi

Yerli uydumuz kardeş ülkeyi uzaydan görüntüledi

New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA