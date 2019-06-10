Başkentteki sağanak yağış hayatı felç etti Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 araç kullanılamaz hale geldi. Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, 'Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var' dedi.