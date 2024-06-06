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Güncel

Başkentteki sağanak yolları göle çevirdi! Hasarlı trafik kazaları yaşandı

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde ise hasarlı trafik kazaları yaşandı. Fırtınanın etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
Başkentteki sağanak yolları göle çevirdi! Hasarlı trafik kazaları yaşandı
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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

FIRTINA NEDENİYLE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sincan'da Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki bir reklam panosu fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi.

Durakta bekleyen Ayşe Yavuz (22), reklam panosunun altında kaldı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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