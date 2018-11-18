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Isparta'da ‘Başkomiserim’ deyip, FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira dolandırdılar

Isparta’da aradıkları yaşlı şahsa kendilerini ‘Başkomiser İskender’ adıyla tanıtıp, FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira değerinde altın dolandırıcılığı olayına kuryelik yapan şüpheli, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kurye, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Olay 7 Kasım Çarşamba günü Isparta’da yaşandı. Kendilerini Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ‘Başkomiser İskender’ adıyla tanıtan ve aradıkları A.N.Ç.’ye, hesaplarından FETÖ/PDY ve PKK isimli terör örgütlerine para aktarıldığının tespit edildiği yalanını uyduran dolandırıcılar, durumun düzeltileceğini öne sürerek mağduru kandırdı.
 
A.N.Ç.’nin kendilerine 70 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası vermesiyle durumun düzeltileceğine inandıran sahtekarlar, İbrahim Halil Ö.’yü de kurye olarak kullandı.
 
Kullanılan kurye, A.N.Ç.’nin Anadolu Mahallesi’ndeki ikametine giderek 70 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını teslim alarak, dolandırıcılık merkezine götürdü.
 
Isparta Emniyeti yakaladı
 
Olayın ardından harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık kuryesi İbrahim Halil Ö.’yü kıskıvrak yakaladılar.
 
Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık kuryesi zanlısı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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