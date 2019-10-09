21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8385
  • 6,4068
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

‘Başkomutanımızın yanındayız’

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye’yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterirken “Başkomutan Erdoğan’ın yanındayız” mesajını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatı öncesi Türkiye’ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, “Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım).” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a ünlü sanatçılardan tepki yağdı. 

Ünlü isimlerden Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Küstahça ülkemi tehdit eden ABD’ye karşı devletimin, ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayım” mesajını verdi. 

DİŞ GEÇİREMEZSİNİZ 

Mesajın altına “Cenk bey sizi Suriye sınırına alalım o zaman. Twitter’dan yazma ile olmuyor. Sözde değil özde olun” yorumuna Eren’den tepki geldi. Eren “Mehmet bey Suriye sınırında bize ihtiyaç olursa gitmemiz gerekir. Ama anladığım kadarıyla sizler de ABD sınırları içinde olmayı seçenlerdensiniz. Benim özüm devletimin yanında durmak” diye cevap verdi. Alişan “Türk milleti ordusunun yanında. Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı Trump... Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin yanındayız” dedi. Işın Karaca “Isıracak köpek havlamaz. Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok” açıklamasını yaparken Cüneyt Arkın da paylaştığı video ile tepki gösterdi. Arkın “Ey Amerika seni bizi ne sandın, sen demokrasi düşmanısın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır, diş geçiremezsin” dedi.  

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA