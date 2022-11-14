ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Eyalette Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Lancaster şehrinde, Ahıskalı toplumunun gayretleriyle alınan Lancaster Diyanet Camisi'nde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere, ABD'deki Ahıska Türkleri derneklerinin temsilcileri ile yerli ve yabancı toplum üyeleri katıldı.

Büyükelçi Mercan, yaptığı konuşmada,Türklerin tarihinin hep büyük acı ve trajedilerle dolu olduğunu belirterek, bunların başında gelen Ahıska Türkleri Sürgünü'nün insanı derinden yaraladığını söyledi.

Mercan, "O acıları anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bugün buradayız. Hatta benim görüşüm, Miami'den Seattle kadar bütün ABD genelinde, Ahıskalıların yaşadığı her yerde, bu sürgünü hafta olarak anmak, bunu yaşatmak lazım." diye konuştu.

Ahıskalıların sadece Türk ve Müslüman olduğu için sürgüne maruz kaldığını vurgulayan Mercan, ABD'de yaşayan Ahıskalıların vatan aşkı, gösterdiği birlik ve beraberliğin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Sizin burada imanınıza, kültürünüze bağlı olmanız, diğer Türk toplumlarına da örnek oluyor." dedi.

- "KEDERİNİZ KEDERİMİZ, SEVİNCİNİZ SEVİNCİMİZDİR"

Törende konuşan Başkonsolos Reyhan Özgür de sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Ahıska Türklerinin sadece kendi davaları konusunda değil Türkiye'nin milli meselelerine karşı da duyarlı olduğunu dile getirdi,

Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerinin yanında durduğuna işaret eden Özgür, "Ahıska Türkleri büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kederiniz kederimiz, sevinciniz sevincimizdir. Her zaman da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış, 500 bin civarında Ahıska Türkü olduğu bilgisini paylaşan Özgür, ABD'de yaşayan Ahıskalı Türklerin varlığının yerel makamlar tarafından bilinmesi, farkındalık yaratılması gerektiğine dikkati çekti.

Lancaster Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Ahmed Sabriyev de sürgünde geçen çocukluğunun zor günlerinden örnekler verdi.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Amerika Temsilcisi Shuhrat Temirov ise geçen 78 yıla rağmen sürgünün acısını hala yüreklerinde hissettiklerini ifade etti.

Ahıska Türk toplumunu, ABD'de ve dünyada daha da ileriye taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Temirov, "Toplumumuz için kara kışların sona ermesini ve artık baharın gelmesini istiyoruz." dedi.

Anma töreninde, Ahıska Türklerinin dramı, film gösterimi ve fotoğraf sergisiyle gözler önüne serilirken katılımcılara daha sonra Ahıska pilavı ve Türk yemekleri ikram edildi.

- 14 KASIM 1944 AHISKA SÜRGÜNÜ

Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinden, Orta Asya'daki Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Aniden evlerinden zorla çıkarılarak trenlere doldurulan 90 bin ile 117 bin civarında Ahıska Türkü'nün birçoğu yolda hastalıktan, açlıktan yaşamını yitirmişti

Ahıskalı Türkleri, 12 yıl boyunca Orta Asya'da sıkı yönetim rejimi altında tutulmuş, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

Sayıları 500 bini bulan Ahıska Türkleri, 2004 yılından itibaren ABD tarafından mülteci statüsüyle kabul edilmeye başlandı. ABD'nin farklı bölgelerinde 20 binden fazla Ahıska Türkü yaşıyor.