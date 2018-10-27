Başkonsolosluk konutuna götürülen beş bavul da ortadan kayboldu

Sabah, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedinin Başkonsolosluk konutunda saklandığına işaret eden kritik bulgulara ulaştı. Kaşıkçı'nın saat 13.14'te canlı olarak girdiği binadan çıkmaması gibi aynı gün saat 15.08'de Başkonsolosluk'tan çıkarılıp saat 15.10'da Başkonsolosluk rezidansına giren beş ayrı bavul da o binadan bir daha çıkmadı. Suudi Arabistan'ın 16 Ekim'de apar topar ülkesine dönen İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutuna getirilen beş bavulun giriş görüntülerinin olduğu, ancak çıkış görüntülerinin bulunmadığı öğrenildi. Beş ayrı bavulun rezidanstan çıkmaması cesedin konutun altındaki kuyuda olduğu yönündeki bilgileri destekliyor. Özel İstihbarat Bölümü'nün edindiği bilgilere göre beş bavul, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın adamı, İstihbarat Generali Maher Abdülaziz Mutreb tarafından taşındı. Beş bavulun taşındığı minibüs rezidansta üç gün bekletildikten sonra dışarı çıkarılır çıkarılmaz oto yıkamacıya götürüldü. Aracın iki ayrı yerinde kan izleri bulundu. Ayrıca aracın Türk şoförü, bavullar rezidansa götürülürken izne çıkarıldı. Şoför, ifadesinde olay günü aracın kendisinden alındığını ve 15 kişilik timden birisi tarafından kullandığını söyledi. Öte yandan polislerin rezidansta arama yaptığı sırada Melo isimli köpeğin gardırobun yanına geldiğinde aşırı tepki vermesi cesedin veya bir parçasının burada bir süre tutulduğu ihtimalini güçlendiriyor. Cesedin rezidansta olduğu makul şüphesini destekleyen bir başka bulgu ise SABAH'ın önceki gün haberini yaptığı üzere Suudi gözetmenlerin rezidansın altındaki su kuyusunda arama yapılmasına izin vermemesi.

Konsoloslukta hareketli dakikalar

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Sabah erken saatlerde konsolosluk önüne siyah camlı bir minibüs geldi. Konsolosluğun kapısına yanaşan minibüse başka bir araçtan 3 valiz ve içi dolu siyah bir poşet konuldu. Konsolosluktan çıkan bir kişi de elinde kabloyla bu minibüse bindi. Minibüs, daha sonra konsolosluk binasının önünden ayrıldı. Akşam saatlerinde ise konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda robot kameralarla inceleme yapıldı.

(Sabah)