11 Ağustos 2020 Salı 15:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:49

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi’nde çalışmış olan bir yetkili, F-35’in yedek parka tedarik sistemiyle ilgili büyük bir sorun yaşanmakta olduğunu söyledi. Yedek parça üreticilerinin ellerindeki malları Lockheed Martin’in kalite kontrolüne sunmadan direkt müşterilere gönderdiğini belirten uzman, söz konusu yedek parçaların bir çoğunun kullanıma uygun olmadıklarını kaydetti.

Aksam.com.tr’nin askeri konularla ilgili yayın yapan Janes’e dayandırdığı haberine göre, F-35 üreticisi Lockheed Martin’in esas üretim parçalarının kontrolünü yaptığını, fakat yedek parçalar için böyle bir kalite kontrol sistemi kurmadığını belirten eski F-35 Projesi çalışanı, kullanıma uygun olmayan parçaların elden geçirilmesiyle ilgili sorumluluğun Lockheed Martin’de olduğunu vurguladı.

“YEDEK PARÇADAN DOĞAN ZARARDAN LOCKHEED MARTIN SORUMLUDUR”

Yedek parçaların son kontrollerinin yapılmadan direkt müşteriye gönderilmesinin uygun olmadığının altını çizen eski çalışan, “Üretim zincirinin bütünlüğünden sorumlu olan kurum, Lockheed Martin’dir. Dolayısıyla, son kontrolü yapılmayan yedek parçalardan doğan zarardan dolayı da suçlanacak merci bellidir.” diye konuştu.