Başörtü düşmanına tahliye yok

27.12.2019 03:12 - Güncelleme: 27.12.2019 03:13

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yolcu, suçlamaları kabul etmeyerek “Büyük ihtimalle benzetme var. Olay günü Galatasaray Lisesi’nin oralardaydım” dedi. Duruşmada söz alan mağdurlardan Feyza Yerlikaya, olay anını anlatırken konuşmakta güçlük çekti. İfadesi esnasında gözleri dolan Yerlikaya, “Aniden gelip başıma vurdu ve başörtümü aşağı çekti” dedi.

İSLAM’A HAKARET

Feyza Yerlikaya, “Başım açıldı. Sonrasında hakaret etti. Ağza alınmayacak şekilde İslami değerlerimize olan kinini adeta yüzüme kustu. Başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım” diye konuştu. Sanık Yolcu’nun tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.