Ankara'da başörtülü bir kadına hem fiziksel hem de sözlü saldırı Ankara'da bir restoranda başörtülü kadına hem fiziksel hem de sözlü saldırı gerçekleşti. Çevredeki kişilerin de tepki gösterdiği olayın ardından saldırgan hızlıca restorandan uzaklaştı.