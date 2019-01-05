Ankara'da başörtülü bir kadına hem fiziksel hem de sözlü saldırı
Ankara'da bir restoranda başörtülü kadına hem fiziksel hem de sözlü saldırı gerçekleşti. Çevredeki kişilerin de tepki gösterdiği olayın ardından saldırgan hızlıca restorandan uzaklaştı.
Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı. İnsanların tepkisini gören kadın restorandan kaçtı. Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı
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