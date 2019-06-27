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Başörtülü kadına ‘karafatma’ hakareti 

İstanbul metrosında ayrımcılık ve nefret suçu içeren skandal bir olay yaşandı.

  • STAR ANKARA
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Kimliği belirlenemeyen bir kadın, metroda oturan başörtülü başka bir kadına “karafatma” diye hakaret etti. Yanında oturan başörtülü kadına “karafatma” diyen kadının bu çirkin saldırısı ve ardından kendisini savunmak için sarf ettiği sözler ise şaşkına çevirdi. Çirkin sözleri nedeniyle diğer yolcuların tepki gösterdiği kadın bu sefer özrü kabahatinden büyük türünden bir şekilde cevap verdi. “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim” diyerek çirkin davranışını sürdüren ve özgürlüğü kendisine göre yorumlayan kadına sosyal medyadan sayısız tepki yağdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı’na harekete geçmesi çağrısında bulundu.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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