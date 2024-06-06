Başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Başsavcılık harekete geçti

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını çirkin sözlerle hedef aldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın kasa sırası beklediği sırada başörtülü kadınlara saldırmaya başladı.

Ağza alınmayacak sözler sarf eden kadın hakaretler yağdırdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette bir kadın, çarşaflı kadınlara hakaretler yağdırdı:



"Defolun gidin. Kara Fatmalar sizi!" pic.twitter.com/hXejh6mH3w — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 5, 2024

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.